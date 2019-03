Tony Colombo e Tina Rispoli sposi il 28 marzo: il video della proposta durante un concerto

Tony Colombo ha chiesto a Tina Rispoli di sposarlo davanti a tutti i suoi fan durante un concerto. In ginocchio sul palco, Colombo ha fatto la proposta alla sua Tina consegnandole anche il fatidico anello di fidanzamento.

Il video è stato trasmesso durante Pomeriggio 5. La coppia infatti è stata ospite di Barbara D'Urso e, durante il loro intervento, hanno svelato qualche dettaglio delle nozze che saranno celebrate il 28 marzo.

Trecento gli invitati previsti. Città scelta per l'evento, Napoli.

Tony Colombo e Tina Rispoli, grande festa per la promessa di matrimonio: le foto Il momento della torta La promessa di matrimonio presso la sede comunale della circoscrizione di Secondigliano Un momento della festa Tony Colombo ha dedicato una canzone alla sua Tina Tony è nato l’11 maggio 1986 Colombo è stato “battezzato“ artisticamente dal Re della sceneggiata Napoletana “Mario Merola“ in una festa di piazza a Palermo nel 1993 Insieme a Parigi Colombo ha iniziato la sua prima tournee in Europa a 9 anni Lo scorso 20 aprile è uscito il singolo “Ti aspetto all’altare“ Nel 2014 Colombo ha partecipato a Ballando con le stelle

"Non ti interessa la visibilità, - aveva detto tempo fa in tv il cantante neomelodico palermitano alla sua Tina - sei una donna sensibile, umile e mi ami come io amo te. Grazie per essere sempre al mio fianco".

In attesa delle nozze vere e proprie, Tony Colombo e Tina Rispoli erano già stati protagonisti di una grande festa organizzata appunto per la promessa di matrimonio nella sede della circoscrizione di Secondigliano.

Una festa in grande stile alla quale avevano preso parte anche Marcello Colombo e Piera Gambino, genitori del cantante neomelodico giunti da Palermo.

Durante la serata, il cantante aveva poi dedicato alla sua Tina “Tu si ‘na cosa grande”.

La cerimonia del 28 marzo si svolgerà presso il Maschio Angioino. Subito dopo gli sposi festeggeranno al Grand Hotel “La Sonrisa”, il castello del “Boss delle cerimonie” Don Antonio Polese.

