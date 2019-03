Il Volo incontra i fan a Carini: il video del firmacopie

Il firmacopie de "Il Volo" al centro commerciale Poseidon di Carini.

Per i tre ragazzi, due dei quali originari della Sicilia, un vero e proprio bagno di folla da parte dei fan.

Il loro nuovo album si chiama “Musica” e in occasione dell’annuncio ufficiale sono state aperte le prevendite per il tour italiano in partenza il 22 giugno.

I concerti saranno l’occasione ideale per festeggiare con i fan i primi 10 anni di carriera e il Creator Award d’Oro, riconoscimento che YouTube attribuisce ai canali che superano 1 milione di iscritti.

