Palermo, Giornata di raccolta del farmaco: «Obiettivo, un milione di scatole di medicinali»

L’obiettivo è quello di raccogliere in tutta Italia un milione di confezioni di farmaci, a beneficio di oltre 400mila bisognosi. È l’iniziativa del Banco farmaceutico, in collaborazione con Federfarma e con la Federazione ordini dei farmacisti, che ripropone come ogni anno “la Giornata di raccolta del farmaco”. Un’iniziativa che è giunta alla 23esima edizione. Solo a Palermo e provincia sono 99 le farmacie che hanno aderito. Quest’anno, particolare attenzione sarà data alla Missione “Speranza e Carità” fondata da Biagio Conte, il missionario laico deceduto lo scorso 12 gennaio.

Per donare i medicinali presso le farmacie aderenti, 5200 in tutta Italia, ci sarà un’intera settimana, da martedì 7 febbraio fino a lunedì 13. I volontari del Banco Farmaceutico saranno presenti nelle farmacie sabato 11 e lunedì 13 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 33 enti assistenziali del territorio che hanno espresso un fabbisogno di 35.000 confezioni di farmaci. C’è bisogno soprattutto di analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali e antisettici.

Durante l’edizione del 2022, in Italia sono state raccolte 479.470 confezioni per un valore di 3.819.463 euro. A Palermo e provincia sono state raccolte 8.297 confezioni (pari a un valore di 66.000 euro) che hanno aiutato parte dei 16.642 ospiti di 31 enti. In Sicilia, nel 2022, sono state raccolte 18.943 confezioni di farmaci in 235 farmacie, pari a un valore di 164.000 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare parte delle 37.000 persone aiutate da 88 realtà caritative del territorio regionale.

