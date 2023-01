L'isola del «Tesolio» è la Sicilia, con l'extravergine meno glicemia e massa grassa

Un appuntamento fisso per l’olicoltura siciliana, un momento di incontro al temine della campagna olearia per fare il punto della situazione e per porre in essere strategie per le sfide future. E’ questo il convegno "L’Isola del Tesolio", giunto alla quindicesima edizione, che si è tenuto oggi all’Orto Botanico, organizzato dal Cofiol presieduto da Mauro Lo Bue.

“Puntiamo a realizzare un programma di filiera supportato dal Mipaf con i fondi del Pnrr – spiega Manfredi Barbera amministratore delegato della Manfredi Barbera & Figli - che vede le nostre filiere siciliane insieme a quelle pugliesi e calabresi in un progetto di ammodernamento degli uliveti e dei frantoi”. Lydia Giannitrapani e Aurelio Seidita, promotori del progetto hanno presentato i risultati del trial biomedico sugli effetti salutistici dell’olio extravergine di oliva.

“Abbiamo notato – spiega Lydia Giannitrapani docente di fisiopatologia e metodologia clinica dell’Università degli Studi di Palermo - che nei soggetti con sindrome metabolica, quindi in sovrappeso, con problemi di prediabete e diabete e ipertensione, una serie di parametri migliorano in maniera significativa dopo 6 mesi di aggiunta alla dieta dell’olio salutistico”. Maurizio Servili, professore all'Università di Perugia ha sviluppato il tema della sostenibilità della filiera olivicola. Dopo la tavola rotonda, sono stati consegnati i premi Selezione Speciale Barbera ad alcune eccellenze del settore che si sono distinti particolarmente. Sono stati premiati Francesco Costanzo per la categoria "Migliore azienda agricola". Il riconoscimento di "Migliore Frantoio" è andato a Giovanni Arena mentre Giovanni Pascucci, gestore del Ponte Pietra di Verona, si è aggiudicato il premio come "Migliore Ristorante". Per la categoria "Distribuzione Organizzata" è stato premiato Giuseppe Samaritano. Il premio "Accademico" è stato consegnato al professore dell'Università di Palermo, Tiziano Caruso; il premio speciale nella categoria "Giornalista" a Gioacchino Bonsignore.

Le parole di Manfredi Barbera – Lydia Giannitrapani – Mauro Lo Bue.

