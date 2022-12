L'apprezzamento Usa per l'Ismett: «Un punto di riferimento internazionale per i trapianti»

Il console degli Stati Uniti, Tracy Roberts-Pounds, è stata accolta a Palermo dall’assessore alla Salute della Regione Siciliana Giovanna Volo e dalla Direzione di Ismett e Upmc, il gruppo sanitario accademico statunitense che 25 anni fa ha avviato il centro trapianti palermitano con un partenariato internazionale no profit con la stessa Regione. La console ha visitato i reparti di degenza e la sala risveglio, il reparto di pediatria, e i laboratori di ricerca.

«Ismett - ha sottolineato - è un esempio tangibile dell’eccellente collaborazione tra Sicilia e Stati Uniti in ambito scientifico. Grazie a investimenti in tecnologia e nelle migliori professionalità, oggi l’istituto è un punto di riferimento internazionale per i trapianti e le cure ad alta specializzazione, ed ha contribuito a riportare la Sicilia al centro della sanità internazionale. Ho espresso anche il mio apprezzamento per il progetto di Upmc e Regione Sicilia che prevede l’apertura di un secondo ospedale Ismett a pochi chilometri da Palermo. Ci auguriamo che tutti i partner coinvolti possano contribuire a realizzare il nuovo progetto in tempi brevi».

«Ismett - afferma dal canto suo l’assessore Volo - è una realtà straordinaria, nata ormai più di 20 anni fa. La sua evoluzione ha portato oggi alla possibilità di progettare un ampliamento dell’offerta assistenziale con la creazione di un nuovo centro ed un aumento dei posti letto».

Nel video le dichiarazioni dell'assessore Giovanna Volo e del console degli Stati Uniti, Tracy Roberts-Pounds

