Lotta all'Aids, a Palermo apre un check point gestito da volontari per test e informazioni

In occasione della giornata mondiale contro l’Aids è stato inaugurato il check point di Palermo Fast track city con sede nella Casa dei diritti in via Libertà 45. Nella struttura sarà possibile ricevere consulenza ed effettuare test rapidi gratuitamente ogni mercoledì dalle 16 alle 18.

L'obiettivo dell'iniziativa è diffondere informazioni corrette per favorire la prevenzione e la precoce individuazione per frenare i contagi. Tutti i cittadini potranno fruire delle professionalità in campo, sotto forma di volontariato, sotto la guida di Antonio Cascio, direttore della unità di Malattie infettive e tropicali del Policlinico di Palermo e del Centro regionale aids di Palermo.

"Il check point - spiega il professore Cascio nel video - è uno spazio non ospedaliero dove medici volontari somministrano test rapidi per Hiv e altre infezioni sessualmente trasmissibili, offrono counseling pre e post test, danno informazioni corrette sulla salute sessuale, la prevenzione, i comportamenti a rischio. È importante scoprire chi sono le persone Hiv positive per poterle mettere subito in cura. Chi fa un trattamento corretto non è più contagioso e questa è la strada per fermare l'epidemia. Il trend indica una riduzione di casi ma è un elemento che non ci può fare stare tranquilli perché sono ancora troppi i nuovi contagi, anche tra i giovani tra i 15 e i 19 anni. Per questo sono fondamentali le campagne di informazione".

Nel video di Benedetto Frontini le interviste al professore Cascio e a Maria Vittoria Zaccagnini, psicologa volontaria del network persone sieropositive Sicilia.

