Giornata mondiale per il cuore, visite gratuite per gli studenti anche al Rutelli di Palermo

In Italia come in altre 29 nazioni, infatti, sono state ospitate le iniziative legate al World Heart Day, promosso ogni anno dalla World Heart Federation e coordinato in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” onlus in qualità di membro ufficiale in collaborazione con l’Anpas, Progetto Vita e Ircomunità.

Al di là dell'iniziativa di Palermo, in 15 presìdi ospedalieri e 94 punti di 15 regioni volontari, professionisti sanitari e medici specialisti delle aziende sanitarie pubbliche e private, sono stati impegnati con iniziative di consulenza e screening cardiologici gratuiti, lezioni informative di sensibilizzazione sui fattori di rischio, su come prevenire le patologie cardiovascolari e sugli stili di vita sani e i rischi delle dipendenze, dell’abuso di alcool e di tabacco.

Massiccio il coinvolgimento delle scuole che hanno parteciperanno ad incontri tematici e a prove pratiche con i laboratori ebbrezza, approfondimenti sull’alimentazione e l’importanza dell’attività fisica oltre a sottoporsi a visite ed esami elettrocardiografici.