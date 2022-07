A Palermo festa per i 30 anni di Astrafe: "Così supportiamo i pazienti trapiantati in Sicilia"

Trent'anni di vita per la fondazione Astrafe, che supporta i pazienti trapiantati in Sicilia. Tre decenni di battaglie e di “aiuti” verso tutti i pazienti che hanno dovuto subire il trapianto di un organo.

I trent'anni dalla fondazione sono stati celebrati oggi pomeriggio presso lo stand Florio a Palermo. “Sono 30 anni di attività con un bilancio fortemente positivo - dice il presidente di Astrafe, Salvatore Canniolo - abbiamo supportato per tanti anni tutti i pazienti siciliani che dovevano fare il trapianto all’estero o al nord Italia, adesso la cosa più bella è che un grande centro per i trapianti lo abbiamo in Sicilia e tutto questo ci rende orgogliosi. Adesso dall’estero vengono da noi per fare il trapianto”.

L'obiettivo della manifestazione di oggi è quello di informare sulle attività dell'associazione, di diffondere la cultura della donazione degli organi e sottolineare il ruolo sociale del volontariato facendo appello ai cittadini per una partecipazione attiva alla vita sociale anche attraverso le organizzazioni di volontariato.

