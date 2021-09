A Palermo la Giornata Solidale, un centinaio di visite ed esami gratuiti: si continua fino a dicembre

Sono un centinaio le visite gratuite e gli esami diagnostici che oggi, nella struttura sanitaria della Karol Hospital Cosentino, sono stati effettuati dagli operatori sanitari della Karol , della Onlus San Lazzaro e della Caritas nell'ambito dell'iniziativa della giornata solidale, inserita nel protocollo d'intesa siglato tra la Karol Strutture sanitarie, la San Lazzaro Onlus, e l'Asp di Palermo, finalizzato all'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie a favore delle fasce sociali disagiate.

ll protocollo prevede delle visite ed esami gratuiti un sabato al mese sino a dicembre 2021. Circa sessanta donne e quaranta uomini si sono presentati oggi per eseguire i diversi esami previsti nell'ambito del protocollo, dai check up ginecologici per la diagnosi precoce dei tumori dell'endometrio e dell'ovaio a quelli chirurgici finalizzati alla diagnosi precoce della patologia dell'apparato digerente alto e basso delle patologie renali, a quello cardiologico oltre che a visite ortopediche e indagini radiologiche.

"Una bella risposta -spiega il presidente della Karol, Marco Zummo - che ci fa capire che c'è tanto bisogno di solidarietà. Abbiamo già oltre 350 richieste per i prossimi appuntamenti previsti il 2 ottobre prossimo, e per un sabato al mese di novembre e dicembre ma vogliamo prevedere l'iniziativa anche per il 2022 e intensificare la rete solidale per metterci sempre al servizio dei più deboli".

