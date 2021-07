Palermo, la Iena Cristiano Pasca tira la volata agli Aperivax

Una fifa maledetta, ma è lì a dare l'esempio, perché «dobbiamo vaccinarci tutti». Lui è Cristiano Pasca, palermitano purosangue, inviato delle Iene. Appena ha saputo dell'iniziativa Aperivax al Nautoscopio, ha chiamato l'amico di lunga data Tiziano Di Cara, l'uomo che al Palab mandava sul palco (e faceva conoscere al pubblico) le Malerbe, il vecchio gruppo di Cristiano.

C'è tanta voglia di normalità, di rivedere in piena attività il settore dello spettacolo, «i teatranti, gli attori ma anche chi lavora dietro le quinte», dice Pasca. Ha fatto la prima dose del vaccino nella sua Palermo e per la seconda ha scelto la comodità di questa iniziativa nuova della struttura commissariale per l'emergenza Covid guidata da Renato Costa, che non rinuncia a una foto con il paziente vip.

In tanti si sono vaccinati con Aperivax, l'iniziativa scattata ieri e che va in replica oggi, sempre al Nautoscopio, sul mare del Foro Italico, proprio all'angolo con il curvone della Cala. L'obiettivo è quello di immunizzare la fascia più giovane della popolazione, spesso refrattaria. Ma c'è anche chi non è più in giovanissima età: prima dose per una signora di 87 anni, come racconta Piero Cascio in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola domani mattina.

