Palermo, un video promuove il corso di laurea in Dietistica: "Sempre più integrati nel territorio"

Il corso di laurea in Dietistica dell'Università di Palermo è arrivato al suo quarto anno di attività. L'interesse riscosso tra i giovani che scelgono questo corso di studi abilitante è stato alto, così docenti, pazienti e studenti hanno deciso di realizzare un video promozionale.

Il corso di laurea è coordinato dal professor Silvio Buscemi ed ha sede presso il dipartimento universitario PROMISE, la sede formativa è presso il Policlinico “P. Giaccone” di Palermo ma la rete formativa è estesa a numerose aziende sanitarie di Palermo incluse anche alcune aziende locali che si occupano di ristorazione collettiva.

Il Dietista collabora col medico per favorire la salute dei pazienti attraverso la cura della dieta ma anche per diffondere formazione ed educazione alimentare in diversi contesti. Molti giovani sono sempre più attratti da questa professione che vede una loro possibilità di intervento in tanti ambiti, si pensi alla diffusione di patologie quali obesità, diabete, tumori.

I primi Dietisti del corso di Palermo si sono laureati a novembre 2020 e aprile 2021 e sono già all'opera. "Siamo molto contenti dei risultati sin qui ottenuti – dichiara Buscemi - è obiettivo del corso di laurea di integrarsi sempre più nel territorio e di farsi interprete delle esigenze dei giovani e della popolazione. Abbiamo affrontato e superato con successo le recenti difficoltà prodottesi a causa della pandemia COVID-19 ed il corso di laurea ha dimostrato di essere anche un centro promotore dei corretti stili di vita e di cultura nutrizionale, aspetto che riguarda un notevole varietà di saperi trasversali. Ma non solo, il corso di laurea è anche promotore di importanti attività di ricerca che hanno reinterpretato il ruolo della nutrizione clinica come dimostrano le sempre più numerose pubblicazioni scientifiche".

© Riproduzione riservata