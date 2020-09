"Dipende da Te", Mete Onlus a Palermo lancia una campagna di prevenzione oncologica

“Dipende da Te” è la campagna di prevenzione oncologica lanciata da Mete Onlus, associazione nata nel 2015 e “che si è sempre occupata della persone, con attenzione a donne e bambine”, racconta Giorgia Butera, presidente dell’associazione. “Poi succede un brutto imprevisto: mi ammalo di cancro”, continua Butera, “scoperto attraverso un esame di prevenzione”. La malattia, che la presidente di Mete Onlus riesce a superare attraverso un lungo e doloroso percorso di chemioterapia, produce la necessità di creare una campagna per la prevenzione oncologica. “Ho deciso di realizzare dei turbanti da donare alle donne e ai bambini, abbiamo chiamato i cinque poli oncologici di Palermo a cui abbiamo donato questi turbanti colorati. Poi abbiamo creato uno spot al Teatro Massimo di Palermo” e in collaborazione con Raizes Teatro, “la danza è la salvezza per un corpo martoriato. Il messaggio è dipende da te: molto spesso mi sono sentita dire che non si fa prevenzione per la paura di sapere, invece bisogna sapere, perché se sai puoi salvarti, come è successo a me”.

“Non abbiamo una causa vera e propria per il cancro”, interviene Aurelia Guarini, oncologa presso Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, “ma è molto importante fare una prevenzione primaria: avere abitudini sane, non fumare, fare sport, avere una dieta equilibrata. Importante anche la prevenzione secondaria che prevede i test di screening”, conclude.

© Riproduzione riservata