Coronavirus, medico di Partinico: "Può essere sconfitto, chi è guarito si è sentito rinato"

In piena emergenza Coronavirus, Vincenzo Provenzano, specialista in Diabetologia all'ospedale di Partinico, spiega la situazione dei pazienti presso la struttura.

"Sono pazienti che spesso si ha timore anche di avvicinare vista la facilità con cui questo virus si può trasmettere - ha spiegato -. In realtà, sono pazienti che vanno incoraggiati evitando di lasciarli soli. Già la loro situazione è critica così, in quanto si ritrovano in reparto soli, senza la possibilità di essere accuditi dai propri cari. Eppure, chi è riuscito a guarire ha detto di essersi sentito rinato".

