Allenarsi a casa, 30 minuti di esercizio per non perdere la forma fisica

Trenta minuti di allenamento al giorno per scacciare la noia e rimanere in salute. In tanti, in questo particolare periodo della vita, si ritrovano in casa, spesso annoiati e alla ricerca di qualcosa da fare. L'allenamento, anche se non intenso, può sicuramente portare numerosi benefici al fisico e alla mente.

Lorenzo Padalino, personal trainer di Palermo, ha ideato un semplice workout per tutti i lettori di Gds.it: una serie di esercizi che possono essere svolti con costanza sia da chi già si allena sia da chi non è particolarmente allenato.

"L'obiettivo di questo workout è quello di non far perdere il tono muscolare, considerato che non è possibile recarsi in palestra o al parco - spiega Padalino -. Dopo un semplice riscaldamento, si passa a un circuito a 5 postazioni, dove per 40 secondi si lavora e per 20 ci si riposa, prima di passare all'esercizio successivo".

Questi gli esercizi nel dettaglio: 1 jamping jack, esercizio cardio che fa aumentare leggermente la frequenza cardiaca; 2 squat, utili per gli arti inferiori e glutei; 3 piegamenti sulle braccia; 4 affondi sagittali per gli arti inferiori e i glutei; infine due esercizi da mantenere per 30 secondi ciascuno, ovvero plank e superman position entrambi per il CORE. Dopo aver terminato effettuare un minuto di recupero e ripeterlo per 5 volte. L'allenamento ha una durata di 30 minuti. Se risulta troppo complesso o faticoso, il numero dei giri può essere inferiore a quello indicato, in attesa che il corpo si adatti gradualmente.

Buon allenamento!

© Riproduzione riservata