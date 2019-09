A Palermo un corso di perfezionamento di Flebologia per giovani medici

Presentato in occasione del primo Simposio di Flebolinfologia del Sud Italia, il primo corso di perfezionamento post laurea di Flebologia, approvato dall’Università degli Studi di Palermo.

Il simposio - che ha rappresentato un momento di confronto tra esperti del settore, con lectio magistralis e approfondimenti nell’ambito della flebolinfologia - si è posto come obiettivo quello di illustrare le terapie chirurgiche, ambulatoriali e conservative, ma anche quello di spiegare quali sono le modalità per prevenire le malattie venose, come le linfopatie o le trombosi venose.

L’evento è stato organizzato dal responsabile regionale della SIF, Società Italiana di Flebologia, il dottore Edmondo Palmeri, per l’occasione presidente del Simposio insieme al dottor Francesco Ferrara, e dalla Libera accademia di Medicina biologica. Presidente onorario è stato il professor Gaspare Gulotta, mentre il dottor Mario Bellisi è stato nominato coordinatore scientifico.

