A Palermo il primo simposio di flebologia del Sud Italia - Video

Si sta tenendo a Palermo il “1° Simposio di Flebolinfologia” del Sud Italia, il 13 e il 14 settembre. Sede del convegno è l'Addaura Village, presso il Lungomare Cristoforo Colombo n° 4452. L’evento è organizzato dal responsabile regionale della SIF, Società Italiana di Flebologia, il dottore Edmondo Palmeri, per l’occasione presidente del Simposio insieme al dottor Francesco Ferrara, e dalla Libera accademia di Medicina biologica. Presidente onorario è il professor Gaspare Gulotta, mentre il coordinatore scientifico è il dottor Mario Bellisi.

La flebolinfologia focalizza la sua attenzione sulla fisiopatologia del sistema venoso umano. Il congresso si propone di approfondire le competenze e le conoscenze nel campo flebolinfologico, esaminando aspetti legati direttamente alla moderna best practice medica per la prevenzione e il trattamento delle malattie della circolazione flebo linfatica. Obiettivo dell’incontro scientifico non è solo quello di illustrare le terapie chirurgiche, ambulatoriali e conservative, ma anche quello di spiegare quali sono le modalità per prevenire le malattie venose, come le linfopatie o le trombosi venose.

"Stiamo organizzando il primo Simposio Sud Italia della Società Italiana di Flebologia inerente alla materia flebolinfologia. E' una materia in crescita e soprattutto è in crescita la figura del flebologo. Per questo in Sicilia abbiamo messo in atto delle azioni per far sì che il flebologo sia sempre più formato e informato", spiega il dottore Edmondo Palmeri.

© Riproduzione riservata