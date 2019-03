Oltre le vicende societarie c'è un futuro roseo per il Palermo. Ne sono convinti i tifosi accorsi in massa al Renzo Barbera per assistere all'allenamento dei ragazzi di Roberto Stellone in vista della delicatissima trasferta di Cosenza.

"Sono stufo di sentirmi dire che il Palermo è fallito", sbotta un tifoso. Un altro poi aggiunge: "Vedere tutti questi tifosi ad un allenamento fa pensare a quanto questa squadra e questa città meritino la Serie A".

© Riproduzione riservata