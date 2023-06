Il patto tra Lagalla e Russello per Palermo: i problemi della città sono di tutti

Plaude il sindaco Roberto Lagalla agli imprenditori che si accollano parte dei problemi della città: “I problemi di Palermo sono di tutti e questa bella iniziativa, all’insegna di una rinnovata sinergia tra amministrazione comunale e settore industriale, dimostra il grande impegno delle nostre imprese per la cura della città. Ieri sera i problemi si sono trasformati in piccole e grandi sfide accettate con entusiasmo e con la voglia di trasformare in bellezza luoghi trascurati e abbandonati. È stato un momento di grande partecipazione che ha permesso di essere protagonisti attivi di un processo di cambiamento capace di liberare Palermo dal grigiore della trascuratezza e di condurla ad essere una cittadina all’altezza del suo inestimabile patrimonio storico, culturale e artistico. Continueremo a lavorare in questa direzione, attivando reti di collaborazione da estendere a tutti i cittadini, perché insieme si può fare molto. Ringrazio quindi il presidente di Sicindustria Palermo, Giuseppe Russello, e con lui tutti gli imprenditori per quanto stanno facendo e continueranno a fare per la nostra città”.

Nel video parlano il sindaco Roberto Lagalla e il presidente di Sicindustria Giuseppe Russello

