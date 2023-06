Pedonalizzazione e Ztl a Mondello, i commercianti: «Siamo stati ascoltati»

«Siamo stati ascoltati, queste modifiche ci permetteranno di lavorare come gli anni passati». La nuova ordinanza del lungo mare di Mondello, che come annuncia l’assessore alla Mobilità del Comune di Palermo Maurizio Carta «sarà attiva entro la prossima settimana», fa esultare i commercianti della litorale della borgata marinara, accontentati sulle richieste avanzate durante l’anno. Così, l’area pedonale che verrà istituita in viale Regina Elena, il lungomare, inizierà da via degli Oleandri, per intenderci all’altezza della farmacia. La Ztl, invece, che sarà compresa nell’area tra via Torre Mondello, piazza Mondello, via Piano Gallo, via Giuseppe Pavone, via Gallo e via Mondello, partirà dalle 20 e non più dalle 18.

«Adesso aspettiamo gli eventi - dice Carmelo Scimone, titolare dell’omonimo bar -. Se c’è una manifestazione viene ancora più gente. E noi, grazie all’area pedonale che viene spostata qualche metro più avanti, riusciremo a lavorare meglio».

Dello stesso avviso anche Paolo Muratore, proprietario di un negozio di tabacchi nella piazza di Mondello e presidente dell’associazione dei commercianti Mondello Young: «Questa nuova Ztl fa sì che le tante attività di ristorazione possano garantire ai clienti tranquillità, senza che il passaggio continuo di automobili interferisca con la cena - sottolinea - ma crea anche un ricambio nei parcheggi nell’area oltre la piazza. Negli anni passati avevamo notato che con la zona a traffico limitato dalle 18 in poi, quei parcheggi rimanevano vuoti».

Imprenditori contenti e pronti ad affrontare la stagione estiva, ma ancora mancano i dettagli di questa nuova ordinanza, che saranno resi noti nei prossimi giorni, dopo il lavoro che verrà svolto dall’ufficio mobilità. Ma è lo stesso assessore Carta a dare qualche anticipazione e delucidazione. A partire proprio dalla zona pedonale «che rappresenta una più severa interdizione al traffico», sottolinea l’assessore, e verrà presidiata dai new jersey, le barriere in cemento utilizzate anche in via Ruggero Settimo: «In questo modo il controllo sarà più facile e si eviterà, come avveniva l’anno scorso, di tenere delle pattuglie fisse della polizia municipale a presidio. Così facendo - prosegue Carta - gli agenti potranno dedicarsi alla sicurezza e al controllo di tutto quello che accade intorno».

Sul piano traffico, potranno esserci alcune modifiche che verrano messe in campo e sulle navette Amat, invocate da cittadini e gestori dei locali, Carta assicura che c’è «disponibilità da parte della società. Aspettiamo di chiudere alcune partite ancora aperte - dice riferendosi al contenzioso -, che renderanno più solida finanziariamente la disponibilità dell’azienda».

Lo spazio vuoto lasciato dall’area pedonale dovrebbe essere occasione di eventi: «Abbiamo subito riscontrato grande interesse da parte di associazioni, comitati locali e dell’Italobelga - racconta Carta - a far sì che questo spazio sia destinato alla passeggiata ma anche ad attività sportive, ricreative, ludiche, musicali. Questo è il concetto di pedonalizzazione».

E a proposito di passeggiata, sembra che si possa andare nella direzione di una riqualificazione dei marciapiedi e del percorso che costeggia la spiaggia: «È un tema importante, c’è cointeresse. Confido che possano esserci delle novità a breve». E conclude: «Rispetto al passato ci sono alcune differenze. Io non sono in competizione con altro, cerco di trovare una soluzione ascoltando il territorio e procedere secondo quello che territorio e visione di città ci porta a decidere».

