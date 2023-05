Piantedosi a Palermo: «La mafia è cambiata, per lo Stato comincia un'altra battaglia»

Ha deposto una corona di fiori alla stele di Capaci che ricorda le vittime della strage del 1992, poi ha raggiunto Palazzo Jung. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è tornato a Palermo nel giorno del ricordo e ha poi partecipato alla cerimonia per l'apertura simbolica del cantiere dove sorgerà il Museo del presente e della memoria della lotta alle mafie Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

«L'arresto di Matteo Messina Denaro ha significato la chiusura di una pagina della nostra storia, quella stragista - il commento del ministro -. Adesso è cominciata un'altra storia. La battaglia prosegue, la mafia si è evoluta, ha cambiato il suo modo di agire. L'importanza del ruolo Stato e delle sue istituzioni è anche quella di adattarsi a questo mutare della mafia e non retrocedere. Come ha detto Falcone, la mafia è un fenomeno umano e come tale è destinato a finire».

Palermo ricorda la strage di Capaci, folla di studenti davanti all'aula bunker - LE FOTO Centinaia di studenti davanti all’aula bunker di Palermo nel giorno della memoria Studenti del liceo Galilei nella foto postata su Facebook Il dibattito nell’aula bunker Studenti davanti all’aula Bunker, la foto postata su Facebook dai giovani dell’istituto Mario Bosco di Lanciano Studenti in via Vito Schifani a Palermo, visiteranno la caserma Lungaro Studenti in via Vito Schifani a Palermo, visiteranno la caserma Lungaro Studenti in via Vito Schifani a Palermo, visiteranno la caserma Lungaro I disegni degli studenti nel giorno della memoria Il ministro Piantedosi alla stele di Capaci Il ministro Matteo Piantedosi depone una corona di fuori alla stele che ricorda la strage di Capaci Cerimonia alla stele che ricorda la strage di Capaci Cerimonia alla stele che ricorda la strage di Capaci Il monumento di Capaci che ricorda la strage del 1992 Il ministro Matteo Piantedosi a Palazzo Jung a Palermo La cerimonia per l’apertura simbolica del cantiere per il museo della memoria a Palazzo Jung L’apertura simbolica del cantiere per il museo della memoria a Palazzo Jung Maria Falcone a Palazzo Jung a Palermo Il museo dedicato a Falcone e Borsellino a Palazzo Jung Giorgia Meloni ha deposto una corona d’alloro nel parco intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Roma Giorgia Meloni ha deposto una corona d’alloro nel parco intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Roma Il sindaco Lagalla sul palco allestito davanti all’aula bunker Il museo dedicato a Falcone e Borsellino a Palazzo Jung La caserma Lungaro che ospita i resti della Quarto Savona 15, la Croma blindata su cui viaggiavano gli agenti della scorta di Falcone Il Palermo calcio ricorda la strage di Capaci, ecco il post su Instagram Strage di Capaci, la cerimonia alla caserma Lungaro di Palermo Strage di Capaci, la cerimonia alla caserma Lungaro di Palermo col ministro Piantedosi Strage di Capaci, la cerimonia alla caserma Lungaro di Palermo Strage di Capaci, la cerimonia alla caserma Lungaro di Palermo I resti della Quarto Savona Quindici, l’auto della scorta di Falcone I resti della Quarto Savona Quindici, l’auto della scorta di Falcone I resti della Quarto Savona Quindici, l’auto della scorta di Falcone

