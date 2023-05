Lavori sulla Palermo-Catania, sì del governo alla nomina di un commissario

Nel decreto Ponte sullo Stretto trova spazio una norma «finalizzata all’immediato completamento dell’autostrada Palermo-Catania, prevedendo una apposita struttura commissariale». Lo rende noto il parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi, vicesindaco di Palermo, aggiungendo che «questa soluzione, promossa dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dall’assessore regionale alle infrastrutture e ai Trasporti Alessandro Aricò, è stata condivisa dalla maggioranza parlamentare, che l’ha tradotta in emendamento approvato dalle commissioni riunite Ambiente e Trasporti, guidate dai presidenti Rotelli e Deidda».

Poi Varchi aggiunge «Al ponte sullo Stretto, quindi, affianchiamo un intervento essenziale per il completamento della principale infrastruttura stradale siciliana. Con il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell’autostrada A19 Palermo-Catania avremo finalmente la possibilità di operare in deroga per risolvere l’annosa questione di un’opera infrastrutturale strategica, ma soprattutto funzionale per la piena operatività del Ponte».

