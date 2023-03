Partinico, il ministro Crosetto inaugura la caserma dei carabinieri: «Lo Stato è presente»

«Una caserma dei carabinieri nuova rappresenta l’impegno dello Stato per la legalità e la giustizia ed è un segnale importantissimo. Siamo qui per dimostrare che lo Stato è presente in ogni parte d’Italia, ma con maggiore forza e mettendoci la faccia dove ci sono più difficoltà». Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, come si può ascoltare nel video di Marco Gullà, ha sottolineato il significato della sua presenza alla cerimonia di inaugurazione di una caserma dei carabinieri a Partinico, in provincia di Palermo.

«Lo Stato - ha aggiunto il ministro - non è un gigante immateriale che nessuno conosce. E' un organismo composto da tante cellule, e molte di queste cellule sono qui, carabinieri, magistrati, infermieri. Lo Stato è un insieme di persone che ha come compito di servire tutti gli altri cittadini. Quello che inauguriamo oggi è un pezzo dello Stato che ha un compito difficile, spesso non compreso».

La caserma è stata intitolata alla memoria del tenente colonnello Luigi Geronazzo, morto il 29 novembre del 1947 e insignito della medaglia d'argento al valor militare. Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte anche il presidente della Regione Renato Schifani: «L'inaugurazione di una nuova e moderna caserma dell’Arma dei carabinieri, oggi, a Partinico, è la forte testimonianza della presenza dello Stato in Sicilia a tutela della sicurezza dei cittadini e per la lotta alla criminalità organizzata - le parole di Schifani -. Desidero ringraziare il ministro della difesa Guido Crosetto, che ha cancellato importanti impegni istituzionali per essere presente a Partinico, e anche il comandante generale dell’Arma Teo Luzi per l’impegno quotidiano dei carabinieri a presidio del nostro territorio».

La nuova caserma, che già da gennaio è operativa, è stata realizzata in via De Amicis dal Provveditorato delle Opere pubbliche, con circa 4 milioni 250 mila euro dal Fondo sviluppo e coesione nella disponibilità del ministero dell’Interno. Con 2 milioni e 250 mila euro, invece, saranno completate le opere dei locali attigui che saranno destinati agli alloggi dei militari.

«Questa caserma che inauguriamo oggi rappresenta un simbolo di legalità e dell’impegno dello Stato nella lotta alla mafia», ha commentato il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Teo Luzi. «Questa caserma che sorge su un terreno sottratto alla criminalità - ha aggiunto - rappresenta un antidoto rispetto al fenomeno mafioso, un simbolo di legalità e vicinanza al territorio».

Soddisfazione anche da parte del procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia (come si può ascoltare nel video): «È una bella giornata per lo Stato, è il rinnovo del rapporto dell'Arma dei carabinieri con il territorio».

© Riproduzione riservata