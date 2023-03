Polizia penitenziaria, cerimonia al Pagliarelli di Palermo per i 206 anni: «Giorno di festa»

«È un giorno di festa, ma anche un’occasione di riconoscimento e di tributo agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria e a tutti gli operatori che contribuiscono al buon andamento della struttura e ai servizi offerti alla popolazione detenuta». La direttrice del carcere Pagliarelli di Palermo Luisa Malato non nasconde la sua emozione in occasione del 206° anniversario della fondazione del corpo di polizia penitenziaria celebrato nel piazzale interno della casa circondariale alla presenza del provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Sicilia Cinzia Calandrino e delle autorità civili e militari.

Dopo l’ingresso dei direttori e dei comandanti degli istituti e dei comandanti dei nuclei traduzioni e piantonamenti e dei capi area della Regione è stata data lettura del messaggio del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Russo. «Questa cerimonia si svolge contemporaneamente in tutta Italia - spiega il dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo -. Abbiamo invitato tutte le autorità civili e militari della Regione, in particolare quelle del capoluogo. Per noi è una cerimonia molto importante».

Un ringraziamento alla polizia penitenziaria arriva anche dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e dal presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici che sottolineano come il corpo di polizia dello Stato professionalmente opera nella società e per la società, assolvendo ai propri compiti istituzionali a garanzia dell’ordine e della sicurezza nel rispetto delle leggi con lo spirito di abnegazione e sacrificio che lo ha sempre contraddistinto.

A salutare i presenti anche il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria della Sicilia, Cinzia Calandrino. «Nel corso degli ultimi anni ha investito progressivamente maggiore centralità e prestigio – commenta Cinzia Calandrino -. L’amministrazione penitenziaria e il personale che vi opera ha coraggiosamente contribuito a tenere in piedi lo Stato nei drammatici momenti degli attacchi della mafia e del terrorismo». Nel corso della cerimonia sono state consegnate da parte delle autorità presenti, le ricompense al personale di polizia penitenziaria che si è contraddistinto nelle attività di servizio.

