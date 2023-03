Palermo, al Civico un nuovo ambulatorio per i tumori benigni all'utero

Nasce un nuovo ambulatorio ultra specialistico dedicato alla diagnosi e alla cura dei tumori benigni all'utero, nel reparto di ginecologia e ostetricia del Civico, diretto dal dottor Antonio Maiorana. I tumori benigni dell'utero, chiamati anche miomi (o fibromi uterini) sono una patologia della donna che spesso provoca sintomi invalidanti con perdite mestruali abbondanti fino all’anemia, sensazione di peso addominale, dolore pelvico e difficoltà a concepire o portare a termine una gravidanza.

L’adenomiosi, seppur simile ai fibromi uterini in alcune manifestazioni cliniche, è una delle prime cause di dolore pelvico cronico femminile e necessita di percorsi diagnostici e assistenziali sostanzialmente diversi e ancora oggi oggetto di ampia ricerca scientifica.

Nuove terapie mediche offerte dalla chirurgia ginecologica minimamente invasiva associata a tecniche radiologiche vascolari costituiscono alcuni dei pilastri dell’attività dell’ambulatorio coordinato dalla dottoressa Antonella Mercurio che vede la partecipazione di eccellenti professionalità all’interno dello stesso Civico.

“Questo è il primo ambulatorio in città e forse anche in Sicilia dedicato a questo specifico percorso multidisciplinare – spiega il primario Antonio Maiorana -. Tutti insieme cerchiamo di gestire la paziente nella maniera meno invasiva possibile”. Soddisfatti il Commissario straordinario del Civico, Roberto Colletti e il direttore sanitario Gaetano Buccheri.

“Ci assumiamo l'onere di essere un punto di riferimento per la Sicilia – dice il Commissario straordinario - Abbiamo potenziato al massimo la chirurgia ginecologica e la nostra è la quinta struttura di Italia per cura del tumore all'utero. Non vi saranno viaggi della speranza se riusciremo a dare risposte adeguate”. Il direttore sanitario Gaetano Bucchieri sottolinea “la solidarietà tra i primari che porta a raggiungere grandi risultati in tante specializzazioni di altissimo livello e di eccellenza”.

Nel video parlano il primario Antonio Maiorana, responsabile dell'ambulatorio, Antonella Mercurio – anestesista, Gianfranco Fundarò, il commissario straordinario Roberto Colletti e il direttore sanitario Gaetano Buccheri

