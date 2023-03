Palermo, nasce la commissione permanente contro violenza e dispersione scolastica

Violenza, gender pay gap e dispersione scolastica. Sono soltanto alcuni dei temi ai quali la nuova commissione permanente per le Pari opportunità, le Politiche di genere e contro ogni forma di violenza, presente oggi a Palazzo delle Aquile, proverà a porre rimedio. La nuova commissione è stata istituita sulla base della proposta presentata in sinergia da Cgil, Cisl e Uil:

«L’istituzione della commissione permanente - spiegano le coordinatrici Enza Pisa, Federica Badami e Vilma Maria Costa - è parte di un percorso unitario sul tema che portiamo avanti da anni e che finalmente giunge alla realizzazione di uno step molto importante: quello di creare un organismo permanente, che quindi esisterà al di là delle amministrazioni comunali in carica, per trattare il tema delle politiche di genere e del contrasto ad ogni forma di violenza in modo qualificato grazie alla sua composizione, e con la possibilità di intervenire concretamente grazie all’impegno dell’amministrazione comunale».

I dati che emergono dipingono un quadro certamente allarmante. Su Palermo, soltanto il 29% delle donne risulta occupato, mentre, fisiologicamente, i dati si impennano se si guarda ai così detti Neet: tra coloro che non studiano e non cercano lavoro, le donne rappresentano quasi il 62%. Ma cosa frena ancora la parità di genere?

«Certamente l’assenza di asili nido, progetti a sostegno di famiglie che hanno portatori di handicap, assistenza domiciliare per anziani - spiega Enza Pisa - le donne non potranno andare a lavorare. Le donne suppliscono al welfare che non esiste più». All’interno della commissione, anche i centri anti violenza: «Saranno anche loro componenti della Commissione permanente - spiega Vilma Maria Costa -, cercheremo di portare avanti politiche di contrasto e prevenzione alla violenza, lavoreremo in sinergia tutti insieme».

Federica Badami, componente segreteria Cisl Palermo - Enza Pisa, responsabile coordinamento donne Cgil Palermo -Vilma Maria Costa, coordinatrice regionale uil Sicilia - Roberto Lagalla, sindaco di Palermo - Rosi Pennino, assessore

