Salvini: a metà marzo vareremo il decreto sul ponte sullo Stretto di Messina

"A metà marzo porteremo in Cdm il decreto Ponte sullo Stretto. E' un'opera che costa di più non farla che realizzarla. La prossima settimana avrò una riunione ai massimi livelli". Lo ha detto il ministro elle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in collegamento con il Cruise Terminal di Palermo, dove l’Autorità portuale ha affrontato il tema della comunicazione tra infrastrutture, logistica, trasporti, cultura, turismo e sviluppo del territorio. Ospiti anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri, Alessandro Morelli.

«Vogliamo raccontare come si possano creare infrastrutture al servizio della cultura, un dovere da parte dello Stato e della Regione Sicilia - dice in questo video il presidente dell’Autorità portuale del mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti -. Nel nostro piccolo lo abbiamo fatto, raccontando che si può unire l’anima commerciale di un’industria e di un luogo con la storia che quel luogo racconta. Se lo si può fare nel porto si può attuare anche all’esterno».

E se si parla di infrastrutture il pensiero non può che andare al tanto discusso ponte di Messina: «I ponti uniscono. Non è il ponte che unisce Messina a Reggio Calabria ma unisce Palermo a Rotterdam - ha detto Salvini -. Costa più non farlo che farlo. La mia ambizione è intorno alla metà di marzo portare al consiglio dei ministri il decreto ponte che darà a 60 milioni di italiani un progetto green, ambizioso, moderno ed ecosostenibile».

La presenza del ministro Sangiuliano ha anche aperto il dibattito sulla cattura della sorella del boss Matteo Messina Denaro: «Un ulteriore affermazione del principio di legalità - ha sottolineato il ministro - e di ordine pubblico. Il governo è orientato alla massima affermazione dell’attuazione delle leggi dello Stato e Messina Denaro viene arrestato». E prosegue: «La cultura non deve essere solo un fatto contemplativo, ma deve diventare un grande volano socioeconomico».

