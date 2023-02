Primarie Pd, a Palermo tanta gente ai gazebo ma mancano i giovani

«Partecipazione attiva e convinta». A Palermo le operazioni di voto per le primarie del Pd sono state caratterizzate da una costante affluenza che ha lasciato soddisfatto il partito: solo nel gazebo di piazza Politeama sono state oltre 300 le persone votanti, ma le code continuano a formarsi. Alle 13 erano quasi seicento mila gli elettori alle primarie del Partito democratico in tutta Italia, almeno 30 mila in Sicilia ma nessuno si sbilancia. I dati ufficiali saranno diffusi dopo le 20, a chiusura dei seggi.

Il dato nazionale è stato definito dalla deputata Silvia Roggiani «importante», vicino alla soglia del milione entro stasera indicato come obiettivo minimo dal partito: «A Palermo è andata molto bene fin dall’apertura dei seggi alle 8 del mattino - ha commentato Anna Maria Saitta, presidente di seggio dell’ottava circoscrizione del gazebo montato a piazza Politeama - abbiamo avuto un’affluenza costante nonostante alcuni tempi di attesa a causa delle sottoscrizioni dei documenti di ogni votante. La pazienza dei cittadini però è stata encomiabile».

L’unico neo la bassa partecipazione giovanile: «La partecipazione dei giovani non è stata così elevata come, devo ammettere, mi sarei aspettata - sottolinea la presidente -. Rappresentano comunque il 30% dei votanti, quindi non possiamo dire sia andata male». E prosegue: «Al momento siamo oltre le trecento persone: bisogna considerare che sono presenti 3 punti nell’ottava circoscrizione in cui è possibile votare per le primarie - ha detto -. Il tempo adesso non ci sta aiutando, chi è in coda è sotto l’ombrello. Questa mattina avrei detto che avremmo triplicato i numeri attuali ma le condizioni meteorologiche mi lasciano qualche perplessità».

