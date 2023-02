Primarie Pd, Elly Schlein chiude la campagna a Palermo: «Qui la gente vuole ripartire»

“Chiudo a Palermo la mia campagna elettorale perché proprio da qui abbiamo iniziato con una bella e partecipata iniziativa. A Palermo c’è molta gente che è rimasta delusa in questi ultimi anni e adesso vuole ripartire. Io credo in un partito democratico che contrasti ogni forma di diseguaglianza, a partire da quelle territoriali, noi da giorno 27 ovvero nel giorno dopo le primarie, vorremmo un partito che contrastasse il pericoloso disegno di autonomia differenziata spinto da Calderoli e portato avanti da Giorgia Meloni. È un disegno che vuole dividere ulteriormente il paese e che invece ha bisogno di essere ricucito”.

Così Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, nel corso del suo ultimo giorno di campagna elettorale a Palermo in vista della primarie

"Il Pd deve contrastare ogni forma di diseguaglianza a partire da quelle territoriali. Vorrei un partito compatto nel contrastare il disegno di autonomia differenziata portato avanti da Calderoli e Meloni, perché dividerebbe ulteriormente un Paese che deve invece essere ricucito - dice - Qualche presidente di Regione del mio partito dice che bisogna modificarne alcuni aspetti, io dico che va cancellato del tutto: i cittadini del Sud hanno pagato abbastanza per i divari territoriali di questo Paese", ha aggiunto

"Ai giovani dico che capisco la loro paura di futuro, ma che è importante che siano loro i primi a ridare un senso alla politica. Io voglio un Pd che diventi la casa per tutti i ragazzi che hanno messo impegno in piazza in questi anni sul clima e altre tematiche - dice la Schlein - Per troppo tempo i giovani si sono sentiti ignorati dalle istituzioni: voglio venire loro incontro costruendo un ponte di comunicazione e ascoltando tutte le loro esigenze", ha aggiunto. "A Palermo ho iniziato la campagna elettorale e a Palermo l’ho voluta chiudere. Sono contenta di vedere che nel frattempo molte persone hanno ripreso la partecipazione politica: spero di essere scelta come alternativa a questa destra. Il Pd ha il compito di riscoprire inclusione, giustizia sociale e diritti: solo così può ritrovare credibilità in quella porzione d’Italia che fa più fatica", ha concluso.

