Palermo, scontro accesissimo tra Forello e Milazzo sulle indennità a consiglieri e assessori

Botta e risposta piuttosto acceso in consiglio comunale tra Ugo Forello (del gruppo Oso Palermo) e Giuseppe Milazzo (Fratelli d'Italia). Al centro un emendamento sul turnover dei dipendenti per aumentare le retribuzioni di consiglieri Comunali, di circoscrizioni, assessori e sindaco, dibattuto durante la seduta di ieri (27 dicembre) criticato da Forello, che ha gridato senza mezzi termini il tentativo di voler far saltare l'approvazione del bilancio. "Scrivi minch...te", ha detto Forello rivolto a Milazzo, che per tutta risposta lo ha apostrofato l'ex candidato sindaco per i Cinquestelle come "cretino, se dovesse candidarsi per tutta la vita non farebbe ciò che ho fatto io".

"Grazie alla nostra denuncia a all'abbandono dell'aula, la maggioranza, scoperta, è stata costretta a ritirare quell'emendamento al momento fuori luogo che toglieva 3 milioni di euro dal turnover dei dipendenti è stato ritirato - ha scritto poi sui social Forello - L'adeguamento delle indennità per gli enti locali è legittimo e doveroso, ma il bilancio votato ieri non era l'occasione e avevamo ragione.

© Riproduzione riservata