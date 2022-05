Palermo, anfiteatro ai Cantieri Culturali: via al lavori per Averna Spazio Open

Posata la prima pietra per la realizzazione di Averna Spazio Open, la nuova area di comunità e incontro che sorgerà all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo. Sorgerà sul rudere di un antico padiglione industriale, in una zona di oltre 2.000 metri quadrati all’interno del polo culturale di via Paolo Gili.

Le antiche mura dell’ex padiglione industriale ospiteranno i murales degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo che hanno partecipato a un workshop condotto da Igor Scalisi Palminteri, street artist palermitano di fama internazionale, e Fulvio Di Piazza, uno dei maggiori esponenti della scuola figurativa siciliana e docente di Pittura proprio all’Accademia.

Da un lato, un luogo di socialità e dall'altro, un giardino di quartiere con arance, limoni, melograni, erbe e piante aromatiche. Il progetto si svilupperà nei prossimi due anni, grazie alla collaborazione della comunità chiamata a partecipare attivamente ai laboratori di giardinaggio e a prendersi cura del verde.

Già a partire da settembre, l'anfiteatro sarà sede di alcuni dei più rinomati festival cittadini: dal Beat Full Fest a Sponde Sonore, fino al Festival Mercurio e al Piano City. Alla cerimonia della posa della prima pietra erano presenti il sindaco Leoluca Orlando, il vicesindaco Fabio Giambrone, l’assessore alle Culture Mario Zito, il presidente dell’associazione Cantieri Culturali alla Zisa ETS Davide Leone, il founder del Cre.Zi. Plus Fili ppo Pistoia, l’architetto Francesca Italiano, Clari ce Pinto , Direttore Marketing Campari Group .

“I Cantieri Culturali sono lo specchio del cambiamento culturale della città passata da anni caratterizzati dall'abbandono e dal degrado ad una straordinaria rina scita riconosciuta anche a livello internazionale - spiega il sindaco Leoluca Orlando - . Una rinascita che si concretizza anche nel grande processo di rigenerazione urbana che in questi anni si è composto di nuovi importanti tasselli. Oggi ne aggiungiamo u n altro con lo Spazio Incolto che torna a vivere con Averna Spazio Open e per questo esprimo un sentito ringraziamento al Campari Group. Un luogo di socialità e condivisione che permetterà di rafforzare, ancora di più, quello spirito di comunità che contraddistingue Palermo e di arricchire ulteriormente l’offerta culturale della città”. Per Davide Leone, presidente dell’associazione Cantieri Culturali alla Zisa ETS: “L’occasione, offerta da Averna, di poter allestire uno spazio a servizio della città all’interno dei Cantieri è pienamente in linea con la mission dell’associazione e non poteva che essere colta con entusiasmo e senso di responsabilità. Gestire questo progetto per l’attivazione di uno spazio pubblico è una pesante responsabilità a cui abbiamo tenuto per dare uno spazio, una voce e un luogo all’espressione artistica della città, per dare una piazza a un quartiere che ha pochi spazi pubblici, per dare un nuovo indirizzo ai Cantieri Culturali alla Zisa, continuandone la metamorfosi da luogo di arroccamento culturale a luogo di ibridazione fluida con la città. Averna Spazio Open è un luogo aperto, che ha dei bordi ma non dei confini”.

Nelle interviste: Clarice Pinto, direttore marketing Campari group e Davide Leone presidente associazione culturale alla Zisa ETS

Video di Marcella Chirchio

