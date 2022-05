Differenziata ed isole ecologiche, Miceli: «Così cambierò il sistema rifiuti a Palermo»

I rifiuti da problema a risorsa. È l'idea di Franco Miceli, candidato sindaco del centrosinistra a Palermo che oggi sull'argomento ha incontrato i giornalisti nel suo studio.

Il primo tema? "Raccolta differenziata estesa a tutta la città, cercando di raggiungere tutti con il porta a porta". Nel progetto di Miceli sui rifiuti c'è anche la costruzione di 26 centri comunali di raccolta e 60 isole ecologiche distribuite in tutta la città.

Il candidato sindaco ha anche parlato dell'emancipazione dell'area di Bellolampo da discarica a polo tecnologico e delle modalità con cui incentivare i cittadini a collaborare e delle convenzioni con organismi terzi per azioni di recupero e riuso: "Occorre accelerare verso una più veloce transizione e verso un’economia circolare basata su stili di vita sostenibili, come accade nelle più avanzate metropoli, i rifiuti urbani devono diventare una risorsa che deve essere recuperata e trasformata in valore".

Sui rifiuti Miceli ha steso un programma a punti: “È necessario superare le logiche dell’emergenza ambientale con una programmazione lungimirante di medio periodo che parta, in ogni caso, dall'immediato – continua – ed è imprescindibile il coinvolgimento della comunità cittadina tramite la partecipazione attiva e l’ascolto”. E poi le strade: incrementando lo spazzamento meccanizzato della città nelle ore notturne e lo svuotamento dei cestini nelle zone pedonali o che ospitano grandi flussi di pedoni come le aree commerciali del centro, le zone costiere e le vie della movida.

