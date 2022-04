Aumento Irpef bocciato, Orlando chiede l'aiuto del Governo per evitare il dissesto

“Torneremo a fare tutto quello che serve per evitare il dissesto”. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando confida nell'intervento del Governo per evitare il dissesto, dopo la bocciatura di ieri del Consiglio comunale all'aumento dell'Irpef.

“Ho chiesto e torno a chiedere al presidente Draghi un intervento del governo nazionale anche per riequilibrare la condizione di Palermo, rispetto a quella di Torino, Roma e Napoli che hanno ottenuto un miliardo o multipli di un miliardo a fronte dei nostri 178 milioni”.

E attacca l'opposizione: “Si parla di responsabilità, di persone che sanno che non hanno speranza di potere governare la città e non sono preoccupate di garantire le future amministrazioni. Io invece sono convinto che il mio dovere fino alla fine sia quello di garantire le future amministrazioni”.

Incalzato dai giornalisti a Palazzo delle Aquile, il sindaco ribadisce: “Farò di tutto affinché chi verrà dopo di me non si trovi a dovere gestire un Comune in dissesto perché dal dissesto non si esce”.

