Dirigente dell'aeroporto di Odessa a Palermo: da Orlando la medaglia ufficiale della città

Vyacheslav Chegatonyev, direttore commerciale dell'aeroporto di Odessa, è oggi a Palermo dove ha lasciato un messaggio sul libro d'onore della città nella sede di Palazzo delle Aquile: "Per la pace, per la libertà, gloria a tutti gli amici ucraini e grazie alla città di Palermo".

Chegatonyev si trova nel capoluogo per l'evento Aci Race che si aprirà domani mattina al Teatro Massimo e che vedrà la partecipazione di 200 delegati di oltre 70 aeroporti europei. Nel corso della sua visita a Palazzo delle Aquile, il sindaco Leoluca Orlando gli ha conferito la medaglia ufficiale della città. "La presenza di Chegatonyev in rappresentanza dell'aeroporto di Odessa è molto importante - commenta Orlando in questo video -. Un aeroporto che è bersaglio, così come l'intera Ucraina, di questa assurda guerra della Russia di Putin. Palermo conferma la sua cultura dell'accoglienza e la sua solidarietà e vicinanza al popolo ucraino. Questo incontro è anche un modo per immaginare e preparare il dopo guerra quando finalmente l'Ucraina potrà tornare ad essere quello che merita di essere: un popolo che ha una straordinaria dignità nel difendere la democrazia e i propri diritti".

Chegatonyev ha ringraziato Orlando e gli ha regalato la spilla ufficiale dell'aeroporto di Odessa. "E' passato un mese dall'inizio della guerra - ha detto - e purtroppo continua ancora. Non ho idea di quando finirà, la situazione per il Paese ucraino è molto difficile ma gli ucraini continueranno a combattere per difendere la propria libertà, per ottenere la pace. Ringrazio l'Italia per la grande vicinanza e solidarietà al nostro Paese e la città di Palermo per la sua grande accoglienza":

