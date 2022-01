Palermo, Mattarella trasloca dalla casa di via Libertà: mobili su un camion per Roma

Trasloca dal Quirinale, ma anche da Palermo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato incarico a un'impresa specializzata di portare mobili e suppellettili dalla sua casa di via Libertà verso la sua nuova abitazione a Roma.

Il trasloco, come si vede dal video, ha catturato l'attenzione dei passanti, fermati a osservare le operazioni di trasferimento sul camion parcheggiato all'ingresso di via Pipitone Federico. Mattarella è ancora a Palermo e non è certa la data del suo rientro nella Capitale.

In occasione della permanenza del presidente in città il sindaco Leoluca Orlando ha diffuso una nota in cui gli esprime la sua gratitudine e la sua ammirazione anche a nome dei comuni siciliani che rappresenta nel ruolo di presidente dell'Anci Sicilia.

"Nella vita e nella storia di italiane e italiani - commenta Orlando - è stato ed è esempio di buona politica e al tempo stesso un modello di testimonianza di fede e di valori, di laicità e di imparzialità. La città di Palermo e tutti i Comuni siciliani sono grati a Sergio Mattarella per la sua attenzione ai nostri territori e ai loro bisogni, alle loro esigenze, ai loro meriti e alle loro eccellenze".

© Riproduzione riservata