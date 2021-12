Il sindaco Orlando: «Il Comune di Palermo non andrà in dissesto finanziario»

«Se mi chiedessero “Cosa hai fatto per Palermo?”, risponderei “Le ho dedicato la vita”». Si chiude con queste parole l’intervista di Marina Turco al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che è andata in onda oggi, nel corso del notiziario di Tgs delle 13.50, e che qui pubblichiamo in versione integrale. L’intervista spazia dal piano di riequilibrio all’inchiesta sui bilanci comunali, dalla situazione della pandemia alla campagna elettorale per la scelta del prossimo sindaco, dal traffico agli altri problemi irrisolti della città. «Non c'è alcun rischio di dissesto per il Comune di Palermo», assicura Orlando, che ringrazia il governo e il Parlamento per il salvagente finanziario in arrivo da Roma. Ai magistrati chiede di essere ascoltato per fornire tutti i chiarimenti necessari sui bilanci al centro dell’inchiesta. In vista della campagna elettorale per le Amministrative, dice che non indicherà un successore («Non ho mai voluto un delfino», sottolinea) e auspica il ricorso alle Primarie.

