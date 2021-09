A Palermo la Settimana Europea della Mobilità dedicata al trasporto sostenibile

Si svolgerà a Palermo un’altra edizione della Settimana Europea della Mobilità. Sette giorni in cui sarà proprio la mobilità sostenibile ed ecologica a farla da padrona per le strade del capoluogo siciliano. Il primo cittadino Leoluca Orlando, insieme all’assessore Giusto Catania, hanno illustrato il programma di questa settimana in cui si farà leva su tutti i mezzi di trasporto sostenibili.

Dall’uso della bicicletta a quello del monopattino, passando per visite guidate a piedi verso i tesori della città. Non mancheranno i momenti di confronto tra cittadini e istituzioni per sensibilizzare a questa pratica, sempre più diffusa nel nostro Paese.

“La città di Palermo ha tutte le carte in regola per essere protagonista di questa settimana europea della mobilità” ha dichiarato Orlando. “Ci saranno progetti per il futuro importanti, fondati su scelte già fatte e opere già realizzate. È un motivo d’orgoglio poter affrontare il tema dello sviluppo di Palermo partendo dalla mobilità sostenibile e avendone il riconoscimento a livello europeo“. Diverse le iniziative per la Settimana Europea della Mobilità a Palermo, tra cui il giro turistico a piedi e in bicicletta della città.

