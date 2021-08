Emergenza bare al cimitero dei Rotoli a Palermo, Orlando: "Consiglio comunale inadeguato"

"Dopo l'uscita dalla maggioranza della componente renziana, il Consiglio comunale avrebbe dovuto approvare già l'anno scorso il piano triennale delle opere pubbliche. Un piano che, dopo dieci mesi, non ha ancora approvato, impedendo così di realizzare opere già progettate per oltre 500 milioni e in particolare di riattivare il forno crematorio e di realizzare un campo di inumazione per il quale l'Amministrazione comunale ha già acquisito progetti e risorse necessarie per intervenire". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, motivando l'adozione di un'ordinanza, che sarà firmata in giornata, per arginare l'emergenza cimiteriale in città.

"Per questo - continua - di fronte all'inaccettabile comportamento di questa nuova maggioranza, mi sono assunto ogni responsabilità. Ho anche disposto l'immediata attivazione di una convenzione con il cimitero di Sant'Orsola per utilizzare gli oltre mille loculi a disposizione. Spero di dare una risposta al dolore dei familiari, ai diritti dei cittadini e un richiamo ad un Consiglio comunale che, con l'attuale maggioranza, è inadeguato rispetto all'emergenza che stiamo vivendo".

"I poteri di ordinanza esistono anche per supplire alle inadempienze di organi dell'amministrazione comunale. E questo ho fatto".

"La catastrofica situazione dei cimiteri di Palermo ha un unico e solo responsabile: il sindaco Leoluca Orlando. E' stato il sindaco a mantenere la delega per nove mesi senza concludere nulla, nonostante avesse promesso il contrario, è l'amministrazione guidata dal sindaco a non essere riuscita a trovare uno straccio di soluzione al problema della mancanza di loculi". Lo dice il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici.

"Tutte le iniziative sin qui annunciate si sono rivelate un completo fallimento e ora siamo arrivati al punto che le bare scoppiano per il caldo, aumentando il dolore di quelle famiglie che da troppo tempo attendono di poter dare degna sepoltura ai propri cari - aggiunge - La vergogna dei Rotoli è ormai di dominio nazionale e il sindaco ha deciso di agire solo dopo essere finito sulle prime pagine dei giornali: l'unico inadeguato e da commissariare è proprio lui".

"Come sempre, il sindaco Orlando cerca di scaricare su altri le proprie, enormi, responsabilità e stavolta accusa il Consiglio comunale per la situazione drammatica del cimitero dei Rotoli. Con che faccia può rilasciare simili dichiarazioni, dopo che per 8 anni ha avuto ampia maggioranza in Consiglio comunale? Con che faccia può fare simili dichiarazioni dopo che, poco più di un anno fa, tenne per sé la delega ai cimiteri dicendo esplicitamente che lui in prima persona se ne assumeva la responsabilità. Con che faccia può fare queste dichiarazioni lui che a intermittenza è sindaco da 40 anni?". Lo dice il consigliere comunale della Lega, Igor Gelarda

