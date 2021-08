Sicilia verso la zona gialla, Orlando: "Danni economici gravissimi, a Palermo tanti incoscienti"

"Torno ancora una volta a ripetere in tutte le forme possibili e l’ho fatto anche con alcune ordinanze inopinatamente sospese dal Tribunale Amministrativo, che bisogna essere prudenti. Abbiamo grande attrattività internazionale, sono tornati i turisti, ma ora rischiamo di rovinare tutto attraverso atteggiamenti imprudenti e a causa del comportamento di alcuni irresponsabili".

Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a margine di un incontro istituzionale a Palazzo Comitini commentando il possibile ingresso della Sicilia in zona gialla e il rischio assembramenti a Ferragosto. "Per questo motivo - ha aggiunto - invito tutti a vaccinarsi e a seguire quelle regole per tutelare la salute dei propri cari. Il green pass è uno strumento utile perché sta facendo capire a tutti quanto sia utile vaccinarsi".

