Incendi, Orlando incontra il ministro Patuanelli: "Basta parlare di emergenza, servono aiuti concreti"

Faccia a faccia, questa mattina, fra l ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli e Leoluca Orlando nella veste di sindaco di Palermo e presidente dell'Anci regionale. Al centro dell'incontro, a cui hanno partecipato in video conferenza anche i sindaci dei Comuni più colpiti, gli incendi che in queste ore stanno devastando la Sicilia.

"Manca una dimensione progettuale - dice Orlando -, abbiamo chiesto al Governo nazionale impegni e aiuti concreti". Per Orlando c’è un problema di risorse economiche (i Comuni non sono attrezzati a fronteggiare queste emergenze) e di personale con la maggior parte dei forestali con un’età media alta e un concorso della Regione per 200 unità bloccato dal Covid. "Ma un altro tema che ho affrontato con il ministro è la prevenzione. Basta parlare di incendi in chiave emergenziale – sottolinea il sindaco di Palermo –. Penso a incentivi alla prevenzione: perché non premiare gli agricoltori che hanno cura del contesto ambientale e si impegnano per ridurre i danni degli incendi?».

© Riproduzione riservata