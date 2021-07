Letta a Palermo: "Per il Pd parte da qui il percorso di democrazia partecipativa. Chi ci sarà, conterà"

Il segretario del Pd, Enrico Letta, è arrivato a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana. In programma, oggi, l’incontro con i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil nella sala Piersanti Mattarella. Ad accoglierlo il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Emanuele Barbagallo, e il capogruppo all’Ars, Giuseppe Lupo. Presenti anche il vice segretario nazionale Peppe Provenzano, Nicola Oddati della segreteria nazionale, i deputati regionali Antonello Cracolici e Michele Catanzaro, Rosario Filoramo, segretario provinciale del Pd.

Emergenza sanitaria determinata dal Covid, quella dei rifiuti e del lavoro: questi tre argomenti sono stati al centro dell’incontro tra il segretario nazionale del PD, Enrico Letta e i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone. Si è parlato anche delle risorse disponibili con il Pnrr e le opportunità per la Sicilia.

Letta, all'uscita da palazzo dei Normanni, si è soffermato a parlare con i giornalisti: "Per il Pd, parte da Palermo il percorso di democrazia partecipativa. Chi ci sarà, conterà", ha detto. Letta ha poi parlato del disseto finanziario dei Comuni che "è una emergenza nazionale. Da Palermo voglio lanciare un appello al governo nazionale per dire che il Pnrr ha delle condizioni per essere applicato, una fra queste è che i Comuni funzionino, perché se gli enti locali sono al dissesto non c'è possibilità alcuna".

"Il Pd vuole riconquistare la fiducia di chi ci ha guardato con disillusione. Parlo dei giovani e del lavoro, le nostre idee vogliono recuperare la relazione coi giovani che per noi è fondamentale. Nel Pnrr abbiamo inserito la norma più importante, la clausola trasversale per l’occupazione donne e giovani", ha aggiunto. "Chi userà i fondi - ha precisato - dovrà moltiplicare l'occupazione di donne e giovani rispetto al livello attuale. Tutte queste risorse saranno una spinta per l’occupazione di donne e giovani. Questa è la priorità del Pd, riconquistare il cuore dei giovani e parlare concretamente di lavoro. Il nostro Paese, il Sud e la Sicilia hanno drammaticamente bisogno di lavoro. Ho incontrato i sindacati, abbiamo toccato tutte le grandi questioni sui drammatici problemi del lavoro. Sia quello che c'è da difendere, sia le nuove iniziative da mettere in campo, come la via maestra dell’apprendistato. Così i ragazzi possono entrare nel mercato del lavoro. Senza è tutto più complicato".

"A Palermo parte il percorso dell’Agora Democratica in tutto il Paese. Ci si aspetta l’apertura, quel riconoscimento democratico che è l’unica alternativa al sistema della Destra, un riferimento e un’alternativa alla straripante destra di Orban che è un attentato alla nostra Repubblica". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a margine di un incontro con il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, al Palazzo Reale di palermo. "Alle prossime elezioni non vincerò io perchè non potrò candidarmi, ma state tranquilli che vincerà la mia visione di cambiamento - ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo siciliano - puntando sui diritti pur sapendo che ci sono criticità che qualcuno utilizza per dare colpi di maglia per tornare agli anni in cui il sindaco di Palermo era un mafioso".

