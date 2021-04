Palermo, presentati i due nuovi assessori Sala e Martorana: "Entusiamo e spirito di servizio"

"Continua l'operazione chiarezza con le nomine di oggi. Ci sono le condizioni per continuare un percorso bruscamente interrotto otto giorni fa".

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando presentando i due nuovi assessori Toni Sala e Cettina Martorana.

"Metterò il massimo entusiasmo e il massimo impegno lavorando al servizio della città", ha commentato Cettina Martorana che ha ringraziato il sindaco per la fiducia, così come. Tony Sala ha voluto ringraziare anche il gruppo civico 'Avanti Insieme' di cui è espressione: "Lavorerò con spirito di sacrificio e di servizio, ci è stato chiesto questo impegno straordinario e abbiamo dato disponibilità. So bene l'importanza di deleghe come il patrimonio e in questa fase dei servizi cimiteriali. Dobbiamo lavorare per garantire il diritto di avere una degna sepoltura, l'emergenza è diventata problema strutturale - ha sottolineato Sala - Bisogna individuare soluzioni a breve, medio e lungo termine".

