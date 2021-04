Palermo, da Orlando ultimatum agli assessori renziani. Iv: chiediamo nuovo schema

«Faccio un appello a essere coerenti agli assessori di Italia viva Piampiano e Costumati che fanno entrambi riferimento a un gruppo politico che ha contribuito alle ultime bocciature di alcuni documenti in Consiglio. Se coglieranno la sensibilità politica si dimetteranno, ma se riterranno di restare in presenza di una contraddizione che porta il consiglio comunale a essere un 'Vietnam' sarò costretto a rimuoverli, ritirerò le deleghe», ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, a margine di una videoconferenza stampa sulla crisi di maggioranza con Italia Viva.

Orlando ha dato un vero e proprio 'aut aut' agli esponenti di Italia viva presenti nella sua giunta spiegando che «finalmente si fa chiarezza». «Ho chiesto a questi due assessori se non ritenessero doveroso dimettersi ma non ho ricevuto alcuna lettera di dimissioni», ha sottolineato Orlando.

«Orlando sembra non capire la gravità della situazione economica e sociale in cui versa la città di Palermo. Agitare lo spauracchio di Salvini quando invece noi abbiamo chiesto un nuovo schema che veda coinvolti tutti gli attori in campo, le forze politiche, le categorie imprenditoriali e i sindacati, insomma la società intera e soprattutto un cronoprogramma di azioni da intraprendere da subito, è solo un giocare in rimessa che non fa bene ai palermitani», dicono fonti interne a Italia Viva a commento della conferenza stampa di stamattina del sindaco Leoluca Orlando.

«Il danno per Palermo non è Italia Viva che chiede di uscire dall’immobilismo - aggiungono - ma un sindaco che non riesce più a guardarsi intorno».

