Salvini a Palermo per il processo, diretta Facebook dall'albergo di Mondello con la cassata sul tavolo

Una cassata sul tavolo, il Sudoku e fuori il mare di Mondello: ha trascorso così la serata ieri Matteo Salvini, a Palermo, dove oggi si terrà nell'Aula Bunker dell'Ucciardone l'udienza del gup che dovrà decidere sul caso Open Arms, in cui il leader della Lega è accusato dalla procura palermitana di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. «Sono a Palermo perchè domani (oggi, ndr) ho il processo. Ho fatto rispettare le leggi italiane e ho salvato vite. Ho vinto un processo, sono nell’aula bunker dove vengono mandati i mafiosi. Rischio fino a 15 anni di carcere» - dice Matteo Salvini in una diretta Facebook registrata in una stanza di un albergo di Mondello. «Sono stato denunciato da Legambiente, pensavo che si occupassero di ambiente. Da me non avranno più un euro», afferma.

«Il bello - aggiunge - è che sono nella magnifica Palermo e ho una cassata sul tavolino e il Sudoku e fuori c'è il profumo e il rumore delle onde del mare che s'infrangono sugli scogli». Ed esce in balcone per fare vedere il mare di Mondello. Che bello, il mare. Che bello pensare al mare italiano, l'estate. Tornare a vivere. Questa estate restiamo in Italia. Abbiamo le isole più belle: Sicilia, Sardegna, le Eolie».

