Palermo, Gelarda: "La Tari aumenterà di 30 euro a famiglia"

Aumento della Tari in vista a Palermo. Lo annuncia il consigliere comunale della Lega Igor Gelarda, in polemica con l'amministrazione di Palazzo delle Aquile.

"L'aumento medio Tari per per ogni palermitano sarà di circa 30 euro. Ma molto probabilmente, a breve, ci saranno ulteriori aumenti considerato gli extra costi di Rap che dovrà portare la spazzatura fuori dalla Sicilia, perché Bellolampo sarà temporaneamente inutilizzabile".

E aggiunge: "Questo nonostante le promesse, ancora una volta cadute a vuoto, del sindaco Orlando che aveva detto che la Tari non sarebbe stata aumentata. La situazione è assurda, mentre la città, ma anche Bellolampo, sono pieni di rifiuti ai palermitani viene chiesto di pagare di più. Per un servizio che è inesistente o insufficiente. Senza Contare che il comune deve oltre 40 milioni a Rap che, in queste condizioni, rischia anche il fallimento".

