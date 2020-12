Vax Day, Razza: "Prossimo step gli over 80, sforzo enorme da parte della Regione"

C'era anche l'assessore alla Sanità regionale Ruggero Razza al Civico per il primo giorno di vaccinazioni nell'Isola. "Iniziamo e proseguiamo con la Fase 1, che prevede la vaccinazione dei sanitari e delle Rsa. Lo step successivo saranno gli over 80, che in Sicilia sono 350.000.

L'obiettivo è convincere i siciliani a fare il vaccino. I punti di erogazione sono 30, contiamo di completare settimanalmente tutte le dosi che ci verranno inviati. Non ci siamo fermati per il 2020, abbiamo fatto errori ma anche grandi cose. L'ordinanza sui rientri ci ha permesso di fare 100.000 tamponi, un lavoro enorme", ha detto Razza.

© Riproduzione riservata