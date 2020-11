Coronavirus in Sicilia, Orlando: "Gli ospedali potrebbero non reggere altri ricoveri"

"Il governo nazionale sulla base di criteri scientifici ha ritenuto che le nostre strutture sanitarie non fossero adeguatamente attrezzate per sostenere l'aumento progressivo dei contagi. Siamo in zona arancione perché il nostro sistema sanitario potrebbe non reggere l'impatto di altri ricoveri per Covid, mettendo a rischio la

vita di tantissime persone». Lo dice Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, in un video postato sulla pagina Facebook.

"Bisogna prendere atto che questa decisione produce danni alle imprese e ai lavoratori, perciò ribadisco che occorre fare presto con gli aiuti e i ristori nei confronti di quanti subiscono danni a garanzia della salute di tutti. Faccio appello al senso di responsabilità di tutti per salvare così decine di vite umane», conclude Orlando

