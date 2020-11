Dpcm, gruppo di Indipendentisti protesta davanti all'Ars

Ha manifestato oggi in piazza del Parlamento, a Palermo, sotto la sede dell’assemblea regionale siciliana, un gruppo di indipendentisti siciliani. I presenti si sono alternati al megafono lamentando la poca considerazione che le stesse istituzioni siciliane avrebbero per lo statuto speciale della Regione.

“Siamo qui a nome di tutti i movimenti indipendentisti della Sicilia”, dice Antonio Guarino, “intendiamo svegliare il popolo siciliano e far capire che abbiamo uno statuto speciale che va rispettato e attuato a 360 gradi. Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, per questo cerchiamo di stare vicini al popolo siciliano”.

Ci si aspettava una nutrita partecipazione all’evento, ma in piazza si contano una ventina di partecipanti: “Oggi dovevano essere presenti altri movimenti provenienti da tutta la Sicilia, ma a causa del nuovo Dpcm non sono stati consentiti gli spostamenti. A mio parere il nuovo Dpcm è ingiusto, la Sicilia non doveva essere una zona arancione”, conclude.

