Referendum, le misure anti-Covid non frenano la paura: scarsa affluenza a Palermo

Al via il voto per il referendum confermativo della legge sui parlamentari. A Palermo, al seggio elettorale della VI circoscrizione non si è ancora rilevata una grande affluenza di votanti, forse, come dice il presidente del seggio 149 Andrea Madonia, a causa “dell’orario e della possibilità di votare anche lunedì mattina”.

Qui, l’iter per esprimere il voto è in completa sicurezza: “prima di entrare è necessario disinfettare le mani”, illustra Madonia, “successivamente l’elettore si distanzia dal banco dell’identificazione per abbassare la mascherina, viene consegnata scheda e matita e l’elettore va a votare. Poi, ripiegata la scheda, il votante la inserisce autonomamente nella scatola delle elezioni, riconsegna la matita, disinfetta un’altra volta le mani e gli sono restituiti i documenti”. A intervalli regolari, inoltre, un addetto alle pulizie Reset sanifica gli ambienti.

Video di Virginia Cataldi

