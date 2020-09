Scuola, l'incontro a Villaciambra: "Ripartire il 24 settembre in piena sicurezza"

Quale futuro per Villaciambra? Questo il titolo dell'incontro che si è tenuto presso i locali della parrocchia ''San Giuseppe''.

Si è parlato di scuola, territorio e rapporto tra cittadini e istituzioni nell'ottica di collaborazione e confronto propositivo per il miglioramento delle condizioni di vita nella zona. Tra i temi affrontati anche l'inizio dell'anno scolastico, in una frazione dove i tre istituti presenti, materna, elementare e media, lamentano da tempo una grande criticità, ovvero la mancanza di aule a fronte di una popolazione in costante crescita.

All'incontro erano presenti Don Gaetano Gulotta, parroco dell'unità pastorale Piano Maglio-Villaciambra, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e Patrizia Roccamatisi, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo ''Margherita di Navarra''.

