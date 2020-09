Scuola, Marano: "Nessun problema nell'assistenza ai bimbi disabili di Palermo"

Nessun problema per la ripresa delle lezioni e l'assistenza per i bimbi disabili di Palermo. Lo assicura l’assessore alla Scuola, Giovanna Marano.

"Non vi saranno interruzioni nei servizi di assistenza ai bambini e alle bambine con disabilità nelle scuole comunali, perché oggi in Giunta abbiamo chiarito che l’attuale situazione di incertezza normativa che riguarda le altre città e gli altri livelli di istruzione non coinvolge il Comune di Palermo e abbiamo, quindi, adottato una delibera che sblocca la situazione".

"La nostra Amministrazione - aggiunge- ha, infatti, deciso negli anni scorsi di avviare e concludere la stabilizzazione, con fondi nazionali, di alcune centinaia di dipendenti, addetti all’assistenza igienico-personale, appositamente formati e assunti con quella specifica qualifica. Poiché questo personale è pagato con fondi dello Stato, cui ora spetta la competenza del servizio, le attività potranno proseguire con la stessa qualità, quantità e continuità del passato. Ci auguriamo - conclude Marano - che questo restituisca serenità alle famiglie e agli studenti, nell’auspicio che al più presto la Regione e l'Usr individuino una soluzione anche per gli studenti delle scuole superiori».

